Wisselvallig weekend, daarna warmer en zonniger

Het weekend verloopt fris en bewolkt met soms een bui. Maar vanaf maandag draait de wind en wordt het, in ieder geval een paar dagen, wat warmer en zonniger.

Op zaterdag overheerst bewolking en kan er hier en daar een lichte bui vallen. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 18 tot 19 graden. Door de wind uit het noordwesten voelt het nog frisser aan. Tegen de avond breekt de lucht op en in de nacht zakt het kwik tot een graad of 10.

Zondag laat de zon zich vaker zien. Alleen vroeg in de ochtend kan nog een losse bui ontstaan. Daarna blijft het overal droog. Het wordt dan 19 graden in het noorden tot lokaal 22 graden in het zuidoosten. Omdat er nauwelijks wind staat, voelt het aangenamer dan de dag ervoor.

Na het weekend verandert het weerbeeld. Maandag stijgt de temperatuur naar gemiddeld 22 tot 23 graden en dinsdag kan het zelfs 25 graden worden. Daarbij blijft het droog en zonnig. Woensdag neemt de kans op een regenbui weer wat toe.