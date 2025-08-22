Wieke Paulusma met zevende plek enige Stadjer op kieslijst D66, Vijlbrief op plek drie

Wieke Paulusma - Foto: Phil Nijhuis voor D66

D66 gaat de verkiezingen voor de Tweede Kamer in oktober aan met drie kandidaten met een Groningse link. Met het oog op de peilingen lijken alleen Wieke Paulusma en voormalig staatssecretaris Hans Vijlbrief kans te maken op een zetel.

Net als tijdens de verkiezingen in 2023 staat Paulusma op plek zeven op de lijst van D66. De in Stad woonachtige Paulusma Wieke Paulusma (46) zit sinds april 2021 in de Tweede Kamer. De geboren Drentse zat daarvoor zeven jaar in de gemeenteraad van Groningen.

Een andere bekende naam voor Groningen is voormalig staatssecretaris Hans Vijlbrief, die zich tijdens zijn periode in het kabinet kabinet-Rutte IV in om de gaswinningsproblematiek in de provincie aan te pakken. Hij stond op plek vijf van de concept-kandidatenlijst van D66, maar kreeg na de stemming door leden een hogere plaats: de derde plek na lijsttrekker Rob Jetten en Jan Paternotte.

Oud-raadslid Koen Castelein (35, nu wethouder in de gemeente Hattem) is de laatste D66-kandidaat met een Groningse link. Maar met een 22ste plek op de kieslijst lijkt het, met de huidige peilingen voor D66 op tussen de 9 en 11 zetels, onwaarschijnlijk dat Castelein een blauwe zetel krijgt in Den Haag.