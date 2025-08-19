Wethouder Jongman kandidaat voor ChristenUnie bij verkiezingen Tweede Kamer

Foto: gemeente Groningen

Wethouder Inge Jongman uit Groningen heeft zich kandidaat gesteld voor de ChristenUnie voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in oktober. Ze heeft de elfde plek gekregen op de concept-kieslijst van haar partij. Jongman vormt, samen met Mark Treurniet, de enige inbreng uit onze gemeente voor de partij op de concept-kandidatenlijst van de ChristenUnie.

“Als Groninger met hart voor het Noorden wil ik voelen dat politiek Den Haag aan ons denkt”, stelt Jongman over haar kandidaatstelling. Nederland heeft jarenlang geprofiteerd van de gaswinning; de mensen die dagelijks de gevolgen daarvan meemaken moeten nu voelen dat ze milder, menselijker en makkelijker geholpen worden. Daarnaast hebben wij als stad en ommeland de rest van Nederland veel te bieden.”

De wethouder lijkt weinig kans te maken op een blauwe stoel na de verkiezingen. De ChristenUnie staat in de peilingen op gemiddeld drie zetels, evenveel als de huidige bezitting voor de partij. De huidige Kamerleden voor de ChristenUnie voeren de lijst aan, met Mirjam Bikker, Pieter Grinwis en Don Ceder op de eerste drie plekken van de kieslijst.

Stadjers Mark Treurniet staat, net als tijdens de verkiezingen in 2023, op plek twintig voor de ChristenUnie. Treurniet is Universitair docent aan de RUG en penningmeester bij het Wetenschappelijk Instituut van de partij. In 2023 deed ook voormalig Statenlid Stieneke van de Graaf nog mee vanuit onze provincie, maar zij heeft zich niet opnieuw kandidaat gesteld. Van der Graaf is sinds 7 mei waarnemend burgemeester van de gemeente Weststellingwerf.