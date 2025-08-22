Wethouder Bloemhoff met helikopter naar ziekenhuis na beenbreuk tijdens vakantie

Carine Bloemhoff - Foto via PvdA Groningen

Gronings wethouder Carine Bloemhoff heeft tijdens haar vakantie in Spanje haar been gebroken. Halverwege de tocht moest ze door een helikopter worden opgehaald en naar het ziekenhuis worden gebracht.

Het gebeurde tijdens een canyontocht in de omgeving van Montagut. Bloemhoff keerde eerder dan gepland per vliegtuig terug naar Nederland. Haar gezin reisde met de auto terug en kwam onderweg in files terecht bij grote bosbranden in Zuid-Frankrijk.

In het Martini Ziekenhuis in Groningen bleek dat het om een gebroken kuitbeen gaat. Ze draagt vier weken loopgips en heeft daarvan nog twee weken te gaan.

Volgens Bloemhoff kan ze haar werkzaamheden weer oppakken, maar doet ze dit voorlopig rustiger aan.