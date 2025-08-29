Werkzaamheden Floresstraat en Floresplein begonnen, herinrichting duur tot april volgend jaar

Foto via Gemeente Groningen

De herinrichting van de Floresstraat en het Floresplein is begonnen. Sinds afgelopen maandag voert de aannemer de werkzaamheden uit. Het werk gebeurt in fases en duurt tot 1 april 2026.

De straat en het plein worden volledig vernieuwd. Het asfalt maakt plaats voor klinkers en de straat wordt smaller. Er komen extra bomen, bredere stoepen en veilige oversteekplekken voor voetgangers.

Het Floresplein krijgt een grote trap naar de vijver, een groter terras en een nieuw wandelpad door het groen. Ook het pleintje bij de moskee wordt opgeknapt. De riolering wordt vervangen en duurzamer gemaakt. Verder krijgen de steeg naar het Groenhuis, het Pand en de speeltuin een nieuw uiterlijk.

Er wordt nog nagedacht over een muurschildering. Hiervoor wordt nog een vergunning aangevraagd.