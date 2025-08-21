Werkgelegenheid in detailhandel groeit, behalve bij winkelpersoneel

Foto Andor Heij

In de maand juli is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen licht toegenomen. Toch is de werkgelegenheid in de detailhandel gegroeid. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

Ondanks dat de werkgelegenheid in de detailhandel groeide, is dit niet direct terug te zien in de winkels. De opkomst van online winkelen zorgt vooral voor extra vraag naar ondersteunende beroepen in de bevoorrading, administratie en ICT.

De werkgelegenheid in de detailhandel is de afgelopen jaren flink gegroeid. In 2016 waren er in de arbeidsmarktregio Groningen 33.800 banen in de detailhandel. Vorig jaar waren dat er 4.500 méér. Maar het aantal banen van verkoopmedewerkers nam juist af. Door personeelstekorten, stijgende loonkosten en automatisering zetten winkeliers minder verkopers in. Nieuwe technologieën, zoals zelfscankassa’s en informatiezuilen, beperken de behoefte aan deze medewerkers.

In bepaalde segmenten zal de vraag naar verkopers naar verwachting aanhouden. Dit geldt vooral voor zaken met minder concurrentie van internetwinkels of die profiteren van een vergrijzende bevolking, zoals winkels die zorghulpmiddelen verkopen. Goede kansen zijn er in segmenten zoals tankstations, voedingsspeciaalzaken, bouwmarkten, drogisterijen, tuincentra, autohandel en optiekzaken. Voor verkopers van boeken, tijdschriften, kantoorartikelen, huishoudelijke artikelen en cadeauartikelen zijn er minder kansen.