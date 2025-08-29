Weinig waarnemingen door tekort aan Groningse tellers bij Nationale Wespentelling

In Groningen zijn dit jaar opvallend weinig wespen en bijen geteld tijdens de Nationale Wespentelling. Het aantal deelnemers lag flink lager dan vorig jaar, waardoor de cijfers sterk daalden.

Vorig jaar deden in Groningen nog 51 tellers mee en werden 58 tellingen doorgegeven. Tijdens de telling van dit jaar, die plaatsvond van 16 tot en met 24 augustus, deden slechts 12 tellers mee die samen 17 tellingen doorgaven. Daardoor zijn de uitkomsten tussen 2024 en 2025 minder goed te vergelijken.

De Wespenstichting wil daarom volgend jaar meer deelnemers trekken in Noord-Nederland. Door het organiseren van cursussen en activiteiten hoopt de stichting dat meer mensen mee gaan tellen, zodat de cijfers betrouwbaarder worden.

De cijfers van de Wespentelling in de provincie Groningen van vorig jaar en dit jaar

Vooral bij de limonadewesp en honingbij is de daling groot. Waar vorig jaar nog gemiddeld bijna zes limonadewespen per telling werden gezien, waren dat er dit jaar slechts anderhalf. Ook bij de honingbij is het verschil duidelijk.

Landelijk staat de limonadewesp net als vorig jaar bovenaan. Daarna volgen de Franse veldwesp en de Europese hoornaar. Opvallend is dat de Aziatische hoornaar nu voor het eerst in de landelijke top 10 staat.