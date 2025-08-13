Weinig overtredingen bij regels en procedures Groningen Airport Eelde

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op Groningen Airport Eelde was in het gebruiksjaar 2024 – 2025 sprake van slechts enkele overtredingen bij vertrekprocedures, tijdens een circuitvlucht en de regels voor de minimale vlieghoogte.

De luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-Luchtvaartautoriteit) heeft de betrokken partijen een waarschuwing gegeven. Wel bleef Eelde ook dit gebruiksjaar (1 april 2024 tot 1 april 2025) ruim binnen de geluidsgrenzen.

Voor alle Nederlandse regionale luchthavens gelden geluidsnormen en regels voor het gebruik van de luchthaven. Bovendien zijn er voor Eelde aanvullende regels voor het gebruik van de vertrekroutes, zodat zo min mogelijk over bewoond gebied wordt gevlogen.

De ILT-Luchtvaartautoriteit onderzocht 98 vluchten die van de vertrekroutes afweken. In twee gevallen week de gezagvoerder zonder geldige reden af van de aan hem opgedragen vertrekroute. Hiervoor kregen de luchtvaartmaatschappijen Flexflight en Silver Cloud Air GmbH een waarschuwing.

Op luchthaven Eelde waren in totaal 385 vliegtuigbewegingen na 23.00 uur. Deze vluchten voldeden aan de regels. Het ging om vluchten die vallen in de categorie reddingsacties, hulpverlening of medische vluchten waarbij een onmiddellijke start of landing is vereist. In dit gebruiksjaar zijn 74 van de maximaal 400 toegestane militaire vluchten uitgevoerd. Bij deze en bij les- en oefenvluchten werden ook geen overtredingen geconstateerd.

Over circuitvluchten (proef-, les- of oefenvluchten) ontving de Luchtvaartautoriteit zes klachten. Eén gezagvoerder ontving een waarschuwing omdat hij op eigen initiatief vervroegd indraaide en boven de aaneengesloten bebouwing van Yde vloog. Verder werd tweemaal handhavend opgetreden voor het overtreden van de minimale vlieghoogte. Die is 300 meter boven de aaneengesloten bebouwing en 150 meter daar buiten.