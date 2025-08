Weer dreigt boete voor Jan Duurt Dijkman: ‘Ik was jullie rotzooi aan het afvoeren’

Foto: Jan Duurt Dijkman

Opnieuw dreigt een boete van 2.500 euro voor magneetvisser Jan Duurt Dijkman, na een ‘schoonmaakactie’ die hij twee weken terug hield met een groep anderen.

Op 19 juli organiseerde Dijkman met een kleine groep een ‘stille schoonmaakactie’ in de stad, naar eigen zeggen vooral om te laten zien hoe erg het probleem met afval in de Groningse wateren is. Ze haalden meerdere containers vol rommel uit het water, waaronder honderden fietsen. „Na deze actie werd er 3.300 kilo ijzer ingeleverd”, zegt Dijkman, die de actie de ‘grootste particuliere schoonmaakactie ooit in Groningen’ noemt.

Maar Dijkman weet dat magneetvissen niet is toegestaan in Groningen, terwijl hij dat wel graag wil. De magneetvisser ligt daarover al jaren in conflict met de gemeente. De gemeente heeft magneetvissen verboden in Groningen omdat de angst bestaat dat er schade wordt aangericht aan archeologische objecten en kabels. Ook is de gemeente bang dat er onontplofte explosieven omhoog komen. Dijkman kreeg daardoor al eerder boetes opgelegd.

‘Statement tegen falende gemeente’

Het water in Groningen is volgens Dijkman, die zich de afgelopen jaren met zijn magneetvissen focuste op steden waar dat wel is toegestaan, een grote bende. Volgens Dijkman is de actie van twee weken terug (waarbij hij zelf zegt niet actief de vismagneet te hebben gehanteerd) een statement tegen het werk van de gemeente.

„Ik heb alles geprobeerd om samen te werken, maar kreeg alleen maar meer weerstand, regels en boetes”, zegt hij. Volgens hem is het water in de stad een grote bende, ondanks dat de gemeente zegt zelf periodiek schoon te maken: „Ik liep al ruim een jaar rond met dit plan: dan maar met een kleine, selecte groep een korte, heftige schoonmaakactie houden. Vooral om te laten zien dat het er nog steeds een enorme rotzooi is, ondanks alle verhalen van de gemeente dat ze zelf periodiek schoonmaken en vooral mijn hulp niet nodig hebben. Ik hoop echt dat de gemeente Groningen zich achter de oren gaat krabben en zich gaat heroverwegen.”

Weer een boete

Maar de actie van twee weken terug levert Dijkman weer problemen op: een boete van 2.500 euro ligt voor hem klaar. De gemeentelijke havenmeester wil daarover in gesprek met de magneetvisser. Volgens Dijkman onterecht: „Ik ben helemaal niet aan het magneetvissen geweest. Ik heb veertien keer met een aanhanger spullen naar de container gebracht. Ze moeten me op heterdaad betrappen en mijn identiteitskaart controleren. Die brief mogen ze lekker houden!”