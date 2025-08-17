“We zien nog wel eens dat studenten rookmelders afplakken bij het roken of koken, echt levensgevaarlijk”

De brandveiligheid in studentenhuizen in de gemeente is over het algemeen goed, maar het blijft zaak om alert te blijven. Daarbij ligt ook een belangrijke taak bij de studenten zelf, die met goed gedrag problemen kunnen voorkomen. Dat zegt toezichthouder Johannes de Vries van de Veiligheidsregio.

De Vries en zijn collega’s controleren onder andere woningen, ziekenhuizen en bibliotheken op brandveiligheid. “Er wordt weleens gezegd dat studentenhuizen gevaarlijker zijn dan gewone woningen,” vertelt De Vries. “Maar dat is iets wat ik doorgaans bestrijd. Het gaat om het gebruik, om het gedrag: hoe gebruik je een woning. Wat we in studentenhuizen nog weleens tegenkomen zijn versperde vluchtwegen, fietsen in de gang of rommel op trappen. Studenten hebben dit vaak niet door. Als we het vertellen, als we hen met de neus op de feiten drukken, dan horen we vaak schoorvoetend: ‘u heeft gelijk’. Waarna ze direct beginnen met opruimen.”

Installatietechnische zaken

Als toezichthouder komt De Vries vaak in een studentenhuis. “Als er in een studentenhuis vijf personen of meer wonen, komen we periodiek langs. Elke verhuurder heeft een gebruiksmelding, en die controleren wij. In de praktijk betekent dit dat we eens in de 2 of 2,5 jaar langskomen op een adres.” Behalve de bewoners is er ook een andere partij in dit verhaal betrokken: de verhuurder. De Vries: “Wanneer het om tekortkomingen gaat waar een verhuurder voor aansprakelijk is, dan zijn het installatietechnische zaken. Stel dat rookmelders zijn weggehaald en de verhuurder wil ze niet vervangen. Of je moet denken aan zaken als blusmiddelen. Elke etage moet een poeder- of schuimblusser van 6 liter hebben. Ook moeten vluchtwegen goed zijn en de compartimentering in een huis moet in orde zijn. Dat wil zeggen dat bepaalde woningen moeten beschikken over een compartimenteringsdeur die een brand minimaal dertig minuten in een ruimte kan houden. Als dit niet in orde is, dan schrijven we de verhuurder aan.”

De Veiligheidsregio is echter een adviserend orgaan. “Mochten we bij een controle iets tegenkomen wat niet goed is, en we hebben de verhuurder aangeschreven, dan komen we terug voor een hercontrole. Is het dan opnieuw niet in orde, dan schakelen we de gemeente in. De gemeente heeft een handhavingsbevoegdheid en kan dus echt stappen zetten.”

Afgeplakte rookmelders

Uiteindelijk ligt de belangrijkste taak volgens De Vries bij de studenten. “Ik noemde al even de rookmelders. Wat we zien is dat studenten ze zelf ook van het plafond halen. Als je aan het roken of koken bent, kunnen zulke apparaten knap vervelend zijn. Ze kunnen ook veel herrie maken. We komen ook afgeplakte rookmelders tegen. In zulke situaties zeggen we: dat is niet slim, dat is echt levensgevaarlijk. Doe zoiets nooit.”

Dat geldt ook voor stekkerdozen. De Vries komt bij controles tegen dat stekkerdozen in stekkerdozen geplugd zijn. “Stel dat je er een stuk of zes aan elkaar hebt geknoopt en je sluit op alle contactpunten een apparaat aan, dan moet alle stroom door die eerste draad heen. Die draad zal flink warm worden, zal gaan smelten en dan heb je kortsluiting waardoor er brand kan ontstaan. Doe zoiets niet.” De Vries vertelt dat er op de website van de Veiligheidsregio informatie te vinden is over brandveiligheid. “Als je problemen hebt met je verhuurder op dit gebied, kun je naar de wetswinkel. En wil je meer informatie over rookmelders, dan kun je terecht op deze website.”

De Vries was afgelopen week te gast in een speciaal radioprogramma van OOG Radio dat in het teken stond van de KEI-week. Luister hier naar het interview met hem: