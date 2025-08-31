‘Watertuin Warriors’ zegevieren bij drakenbootrace in Meerstad: “Dit smaakt naar meer” (foto’s)

De Vikingen worden op de hielen gelezen door het team van 'Alcatraz Eiland'. Foto: Rieks Oijnhausen

De ‘Watertuin Warriors’ hebben zondag de drakenbootrace op het water bij Meerstad gewonnen. Aan de wedstrijd namen vijftien teams deel. Volgens Anneke Paapst van de organisatie smaakt het evenement naar meer.

Anneke, hoe is het evenement verlopen?

“Het was fantastisch. Er was een grote opkomst, zowel qua teams als publiek, en het weer was prima. Dankzij het Strandhuis was de catering goed verzorgd. We kijken terug op een mooie en spannende middag. De teams waren echt aan elkaar gewaagd. Bij een van de halve finales was het zo spannend dat we de videobeelden moesten terugkijken om een winnaar aan te wijzen.”

Hoe zag het evenement er ongeveer uit?

“Vorig jaar hebben we veel geleerd. Toen hadden veel teams niet de mogelijkheid om in een drakenboot te oefenen. Dit jaar hebben we de start daarom bij de uitkijktoren gelegd. Zo konden de teams vanaf het Strandhuis warm roeien, waarna ze, na de start, richting het publiek roeiden. De toeschouwers konden daardoor volop meeleven vanaf de kant. De race-afstand was ongeveer 170 meter, met een opwarmronde van ongeveer honderd meter.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Team ‘Alcatraz Eiland’ in actie. Foto: Rieks Oijnhausen Langs de kant hadden zich veel toeschouwers verzameld. Foto: Rieks Oijnhausen

Zo’n race is best wel pittig, toch?

“Absoluut. Zo’n boot is volledig van hout gemaakt en weegt veel. Een drakenboot is een lange, smalle roeiboot, vaak versierd met een drakenkop en -staart. Het vergt veel energie om de boot in beweging te krijgen en het vraagt echt om teamwork. Een team bestaat uit zes roeiers, een trommelaar op de boeg die het ritme aangeeft en een stuurman die de koers bepaalt. We hadden drie boten, waardoor we meerdere races konden houden. Als je een wedstrijd verloor, kon je altijd nog een tweede keer in actie komen.”

De deelnemers hadden er ook veel tijd en energie in gestoken, zo te zien?

“Men is heel creatief geweest. Zowel met de namen, zoals ‘Verzuipende Reigers’, ‘Alcatraz Eiland’ en ‘Draken van Moeders’, als met de outfits. Het team van ‘Alcatraz Eiland’ droeg bijvoorbeeld een boevenpak en er was een team verkleed als Vikingen. We hadden hier natuurlijk op gehoopt. Daarom hadden we naast prijzen voor het snelste team ook een prijs voor het meest creatieve team.”

Hadden teams van tevoren stiekem geoefend?

“Er waren wel deelnemers met de nodige ervaring. Een van de roeiers is bijvoorbeeld actief bij de Sloeproeiers, die jaarlijks meedoen aan de race van Harlingen naar Terschelling. Maar zo’n achtergrond maakt op een dag als vandaag niet zo veel uit. Het winnende team, de ‘Watertuin Warriors’, had die ervaring niet en ging toch met de hoofdprijs naar huis. De ‘Klipracers’ werden tweede en ‘Alcatraz II’ ging met het brons naar huis.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Het winnende team van de ‘Watertuin Warriors’. Foto: Anneke Paapst Klaar voor de start. Foto: Rieks Oijnhausen

Oorspronkelijk zou het evenement vandaag nog groter zijn omdat ook het Oeverfeest gehouden zou worden…

“Klopt. Het Oeverfeest, dat zich richt op watersport, zou even verderop plaatsvinden. De organisatie daarvan heeft in het begin van de week al besloten om het evenement uit te stellen vanwege de slechte weersvoorspellingen. Het is nu verplaatst naar eind september. Natuurlijk was het leuk geweest als we vandaag één groot feest hadden gehad, maar nu hebben we nog iets moois om naar uit te kijken.”

Ik hoor veel enthousiasme. Volgend jaar weer?

“Absoluut. En we willen het evenement ook graag nog wat groter maken. Daar denken we nu al over na. Meerstad is een heel kinderrijk dorp, dus we hebben voor deze editie aanvragen van kinderen binnengekregen. Omdat het veel energie kost om zo’n boot in beweging te krijgen, denken we erover om gecombineerde teams te laten deelnemen: bijvoorbeeld een team van twee kinderen en vier volwassenen. We moeten daar nog iets leuks voor verzinnen. Dit is gewoon geweldig leuk om te organiseren op een hele mooie plek. Als ik al het enthousiasme zie, kijken we nu al uit naar volgend jaar.”