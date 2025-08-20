Waterberging De Onlanden wordt vergroot

De Onlanden

Waterschap Noorderzijlvest kan volgende maand beginnen met het vergroten van de waterberging in De Onlanden. Dat is nodig vanwege de groeiende kans op wateroverlast.

De bergingscapaciteit van De Onlanden wordt vergroot van 7,5 miljoen naar 12,7 miljoen kubieke meter. Dit maakt het mogelijk om bij extreme weersomstandigheden tijdelijk meer water op te slaan voordat het wordt afgevoerd naar zee. De extra berging is rond de jaarwisseling gedeeltelijk inzetbaar en in 2027 volledig afgerond.

Bij hevige regenval kan het waterpeil stijgen tot maximaal +18 cm NAP. Dat was voorheen -20 cm NAP. Bij de uitbreiding wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de natuur in De Onlanden. Er komen vluchtheuvels voor dieren bij hoogwater. Ook gaat het waterschap sloten dempen om kwelwater langer vast te houden. Dit alles versterkt de moerasnatuur en maakt het ecosysteem robuuster.

Voor de uitvoering van de klus is gekozen voor de zogeheten Hooiwegvariant. Er komen twee nieuwe stuwen bij de Hooiweg. Bij inzet van de nieuwe waterberging gaan deze stuwen omhoog om water vast te houden. Elders worden kades verhoogd en wordt de pompcapaciteit van enkele gemalen vergroot.