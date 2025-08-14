Waterbedrijf Groningen waarschuwt: oplichters actief

Foto: Waterbedrijf Groningen

Waterbedrijf Groningen meldt dat er opnieuw oplichters actief zijn in de gemeente die langs de deuren gaan. De oplichters doen zich voor als medewerkers die met smoesjes over lekkages of watercontroles woningen proberen binnen te komen. Het waterbedrijf waarschuwt alert te blijven en niemand zonder legitimatie binnen te laten.

De oplichters proberen onder valse voorwendselen woningen binnen te komen, bijvoorbeeld met het verhaal dat er lekkage bij de buren is of dat er een controle van de watermeter nodig is. Het gaat om een zogeheten ‘babbeltruc’, waarbij het uiteindelijke doel is om geld of kostbaarheden te stelen.

De praktijken vinden niet alleen plaats in de stad, maar ook in andere delen van de provincie. Waterbedrijf Groningen en het waterlaboratorium WLN waarschuwen inwoners om alert te blijven.

Laat niemand zomaar binnen

De belangrijkste tip: laat nooit iemand zomaar binnen. Vraag altijd om legitimatie en controleer deze goed. Neem geen genoegen met smoesjes als “ik ben mijn pas vergeten” of “de pas ligt in de bus”. Volgens het waterbedrijf dringen echte werknemers zich niet op om naar binnen te gaan.

Wie twijfelt over de echtheid van een bezoeker, wordt aangeraden direct contact op te nemen met Waterbedrijf Groningen via 050-3688688. “Laat niemand binnen totdat u zeker weet dat het goed zit”, benadrukt het bedrijf.