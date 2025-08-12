Warm weer nekt recordpoging KEI om grootste pubquiz in Europa te organiseren

Honderden studenten namen dinsdagmiddag deel aan een pubquiz op de Grote Markt. Foto: OOG Tv

Het is de KEI-week dinsdag niet gelukt om de grootste pubquiz te organiseren die ooit in Europa heeft plaatsgevonden. De oorzaak? Het warme weer.

“We kunnen terugkijken op een hele leuke en geslaagde middag op de Grote Markt”, vertelt KEI-voorzitter Niels van der Schaft. “Onze inschatting is dat er vanmiddag 2.500 deelnemers hebben deelgenomen aan de quiz. Het klopt dat we in de aanloop zeiden dat het ons geweldig zou lijken om de grootste pubquiz van Europa te organiseren. Dat plan hebben we helaas moeten laten varen. Toen bleek dat het heel warm zou worden, hebben we deze ambitie vanwege de veiligheid afgeblazen.”

Om die reden vond er dinsdagmiddag ook geen officiële telling plaats. Een telling door onafhankelijke personen is een van de voorwaarden om in het Guinness Book of Records te worden opgenomen. De grootste fysieke quiz ooit gehouden vond plaats in India, waar op 18 juni 2017 4.900 mensen deelnamen in het Allauddin Khan Stadium in Maihar. Gegevens over de grootste Europese quiz zijn niet beschikbaar. Mogelijk is er een gehouden, maar dan zonder de officiële Guinness-certificering, wat de verificatie van een recordpoging lastig maakt.

Van der Schaft baalt wel een beetje dat het niet gelukt is: “Elk jaar organiseren we in de KEI-week een nieuwe activiteit. Dit jaar was dat de pubquiz. En het was toch wel geweldig geweest als deze editie, die wij als bestuur bedacht hebben, de boeken zou halen. Maar misschien kan het bestuur van volgend jaar een nieuwe poging doen? Dan kan er misschien bijgezet worden dat het KEI-bestuur van 2025 met het idee kwam, haha.”