Vrouw hoort tien jaar cel eisen voor dodelijke steekpartij in Verlengde Frederikstraat

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van tien jaar plus tbs met dwangverpleging tegen een 47-jarige vrouw uit Groningen. Ze wordt verdacht van het doodsteken van een man.

De vrouw woonde in een woning aan de Verlengde Frederikstraat en ontving daar regelmatig dakloze mensen. Die kregen soms een ontbijt bij haar, maar er werden ook drugs gebruikt en er was sprake van seks.

Tijdens het bezoek van een 44-jarige man in april vorig jaar, ontstond heftige ruzie. Volgens de verdachte pakte het slachtoffer een mes van tafel en begon daarmee te steken. Ze pakte het mes af en stak het de man daarmee. Die overleefde het niet. Vervolgens belde ze alarmcentrale.

In diverse onderzoeken wordt ze onberekenbaar en gevaarlijk genoemd, en kampt ze met een hele serie stoornissen. Dat bleek in april van dit jaar, toen ze brand stichtte in haar cel in een gevangenis in Limburg en een medewerkster zwaar mishandelde.

De rechter doet over twee weken uitspraak