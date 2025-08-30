Vroege achterstand wordt PKC’83 fataal tegen Heino

Foto: Andor Heij. PKC'83- Heino

PKC’83 staat na twee wedstrijden in de vierde divisie D nog altijd zonder punten. Zaterdagmiddag werd thuis met 1-0 verloren van Heino.

“Ik vond dat we toch wel een punt verdiend hadden”, aldus PKC’83 middenvelder Fahim Bellghroub na afloop. Hij had een punt, maar vaak worden dit soort wedstrijden op details beslist. Het detail was er al na een minuut toen de volledig vrijgelaten Tim Leferink een vrije trap raak kon koppen: 0-1. Nick Peters joeg kort daarna een bal net over de kruising namens de Sallanders.

Grote kansen

PKC kreeg via Rob Schokker en Dennis van Duinen kansen, maar de grootste was voor Daniel Sanafikhah, die de onderkant van de lat trof. De rebound werd gepakt door de jonge Oekraïense doelman van Heino: Ivan Kaniuchka.

Direct na de pauze was Sanafikhah opnieuw kansrijk, maar zijn schot werd nog net geblokt. Aan de andere kant ontsnapte PKC na een enorme scrimmage voor het doel van Swen Bakker.

Over en weer vielen nog een paar mogelijkheden te noteren, maar de keepers hielden hun doel schoon en zo trok Heino de winst over de meet.

Flanken

“Ik denk dat we er zeker een gelijkspel uit hadden moeten halen”, aldus PKC’83-trainer Ron de Boer. “En je zag in de wedstrijd fases waar je met goede doelpunten op voorsprong had moeten komen, Naar nu zag je dat we een domme vrije trap weggeven binnen een minuut, die simpel werd binnen gekopt. Dat kost je in feite de wedstrijd”.

“We moeten meer over de flanken gaan spelen, want dan krijg je de jongens in hun kracht”, vervolgde De Boer. “Daar kun je winst uit halen en dat hebben we te weinig gedaan”.

Stuiteren

Dan terug naar Bellghroub. Hij speelt niet alleen zaterdagmiddag voor PKC, maar over een week ook op vrijdagavond in de eredivisie voor Futsal Groningen, voorheen PKC’83/Team Amoeri. De keuze is moeilijk voor Bellghroub. “Het zal dit jaar waarschijnlijk niet zo zijn, maar vorig jaar was natuurlijk geweldig met het kampioenschap van PKC en handhaving in de zaal. We hebben afgesproken dat ik me eerst ga concentreren op het veldvoetbal bij PKC en in de tweede fase van de competitie in de zaal op Futsal Groningen. Met regionale competities gaat het nog wel, maar landelijk is dat anders. Soms lig ik pas om twee uur in bed en kan ik niet direct slapen, omdat ik dan nog lig te stuiteren”.

PKC’83 – Heino 0-1. 1. Tim Leferink 0-1. Scheidsrechter Molenaar. Toeschouwers: 250.