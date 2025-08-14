Vrijdag minder heet met zon en stapelwolken

Vrijdag zijn er flinke perioden met zon en ontstaan enkele stapelwolken. Het wordt 27 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4.

Door: Johan Kamphuis

Vrijdagavond en zaterdagnacht neemt de bewolking toe en koelt het af naar ongeveer 16 graden.

Zaterdag is er veel bewolking en is het met 19 of 20 graden een heel stuk frisser. De wind komt uit het noorden tot noordwesten en is matig windkracht 3 tot 4.

Ook zondag hebben we te maken met hardnekkige wolken, kan er een spatje regen vallen en wordt het 19 of 20 graden. Al met al lijkt het op een grotendeels grijs en ietwat kil weekend uit te draaien. Daarna gaat de zon weer vaker schijnen en lopen de temperaturen enkele graden op.

