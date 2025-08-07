Vrijdag kans op een bui, later opklaringen

Foto: Lars Faber

Vrijdagochtend overheersen wolken en kan er lokaal een buitje vallen. In de middag klaart het vanuit het noordwesten flink op en loopt het kwik op naar 23 graden.

Door: Johan Kamphuis

De wind komt vrijdag uit het westen tot noordwesten is overwegend zwak, windkracht 2. In de nacht naar zaterdag is het helder met minima rond de 13 graden.

Tijdens het weekend zijn er flinke perioden met zon. Zaterdag wordt het 24 of 25 graden en zondag houdt een matige noordenwind de temperatuur op 23 of 24 graden. Het blijft droog en de nachten zijn fris met 11 tot 13 graden.

Na het weekend lopen de temperaturen flink op met dinsdag mogelijk zelfs tropische omstandigheden. Is dat het begin van een lange zomerse periode? Lees het op de weerpagina of luister naar het radioweerpraatje om 8:50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow.