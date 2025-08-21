Vrijdag bewolkt met kans op regen

Foto: Engin Akyurt via Pixabay

Vrijdag zijn er overwegend wolkenvelden. Daarbij kan het zo nu en dan gaan regenen. Bij een matige noordwestenwind wordt het 19 graden.

Het weekend verloopt deels bewolkt. Zaterdagochtend is er nog kans op een bui. In de middag zijn er meer opklaringen. Het wordt opnieuw 19 graden bij een matige noordwestenwind.

Zondag is een droge dag. Er zijn wolken, maar de zon is steeds vaker te zien. De wind is zwak tot matig uit westelijke richtingen. Het wordt 20 graden.

De dagen blijft het zonnig en droog en stijgen de temperaturen richting 24 à 25 graden.