Vrijdag begint met zon en eindigt met onweer

Foto: Gerard Kobes

Het weer blijft voorlopig wisselvallig en onrustig. Na code geel op donderdagavond, kan het vrijdag gaan donderen en bliksemen.

Vrijdag begint zonnig met een temperatuur van 17 graden en een zwakke zuidelijke wind. Gedurende de middag loopt de gevoelstemperatuur op naar 25 graden, maar dit gaat gepaard met wolkjes en klamheid. Dit zorgt in de avond voor kans op onweer en regenbuien.

Zaterdag wordt het 23 graden met in de middag en avond kans op een bui. Er waait een voelbaar windje uit het zuidwesten die gedurende de avond afzwakt.

Zondag lijkt een grijze dag te worden met gedurende de hele dag kans op een bui. Het wordt zo’n 22 graden maar door de hoge luchtvochtigheid kan dit een aantal graden warmer voelen. Een klamme dag dus.

