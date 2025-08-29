Vrachtwagen met vuurwerk Bommen Berend vat vlam op A28

Foto: Laurens Jove Rodriguez

Op de A28 bij Assen is, in de nacht van dinsdag op woensdag, brand uitgebroken in vrachtwagen met vuurwerk. Volgens verschillende media kwam het voertuig vanuit Groningen, waar het vuurwerk eerder op de avond was gebruikt bij de viering van Groningens Ontzet.

De brandweer kon het vuur snel doven met krachtige waterstralen. Door de speciale veiligheidsvoorzieningen kwam het vuurwerk niet tot ontploffing. Hoe de brand precies is ontstaan, wordt nog onderzocht.

Niemand raakte gewond door het incident. Tijdens de bluswerkzaamheden hield de politie één rijstrook dicht om de hulpdiensten veilig te laten werken.