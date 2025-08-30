Voorstellingen Zummerbühne vanaf deze zaterdag hervat; Sietske Kleine Schaars vervangt Myrthe Huber

Foto: Reyer Boxem

De voorstelling Gronieken van Zummerbühne bij Meerstad wordt vanaf zaterdag 30 augustus hervat. Actrice Myrthe Huber is ziek en zij wordt daarom tijdelijk vervangen. Vanwege de ziekte konden de voorstellingen van donderdag en vrijdag niet doorgaan.

“Sietske Kleine Schaars neemt vanaf zaterdag de rol van Ada op zich”, meldt de organisatie. “Deze rol werd gespeeld door Myrthe Huber, maar op doktersadvies moet zij voorlopig rust nemen. Zodra zij voldoende is hersteld, zal zij de rol weer oppakken.” Kleine Schaars is geen onbekende in de theaterwereld. “Eerder speelde ze onder andere mee in producties van Theater De Steeg en Theater Te Water. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het publiek kan rekenen op een sterke vertolking.”

Gronieken wordt gespeeld op een zandvlakte bij Meerstad. In het stuk krijgt de Griekse mythologie een nieuwe wending, waarbij de goden oorspronkelijk uit Groningen blijken te komen. In het noorden zouden zij de eerste mensen hebben geschapen. Het begin van de beschaving is in de voorstelling dus ‘vergroningst’. Zo heten de eerste twee geschapen mensen Ada en Evert. Het concept voor Gronieken komt uit de koker van de Groningse acteur en theatermaker Marcel Hensema. De voorstelling is nog tot en met 14 september te zien.

Verslaggever Sam Sitepu maakte een reportage over de voorstelling: