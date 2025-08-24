Voorstelling over wel en wee in seniorenflat De Hoogte op Noorderzon in première

Het Hoogtepunt aan de Borgwal met reclamedoek voor de voorstelling. Foto: NEST

De verhalen over het dagelijkse leven in seniorenflat Het Hoogtepunt waren een mooie inspiratie voor de theatervoorstelling ‘NEST’. Op Noorderzon ging de voorstelling, gespeeld in de binnentuin van deze flat in Groningen zaterdag in première.

NEST kwam mede tot stand dankzij Anne van Slageren, theater- en videomaker en de zakelijk leider van dit project, die een aantal jaren geleden verhuisde van een woning in Haren naar de flat. “Toen ik er net woonde kwam ik in het trappenhuis medebewoners tegen”, vertelt hij op OOG Radio in Haren Doet. “Zij zeiden van ‘dit is niet goed’ en waren niet tevreden over de omgang met bepaalde buren. Een beetje roddelen en zich niet tevreden voelen. Ik kwam thuis en zei dit tegen mijn vriendin en we kwamen tot de conclusie dat hier wel een theaterverhaal in zat.”

Het was de opmaat naar een project om de mensen in de flat dichter tot elkaar te brengen. “Er is wel wat aan de hand in de flat en mensen leven toch wel behoorlijk langs elkaar heen. We wilden een project bedenken waarmee de mensen wat meer verbinding met elkaar zouden kunnen krijgen.”

“Mensen reageerden in eerste instantie toch wel wat voorzichtig”, zegt Van Slageren over de reacties op zijn voorstel om theater naar de flat te halen. De Hoogte, waar Het Hoogtepunt staat, is een echte volkswijk waar theater over het algemeen niet echt dagelijks besproken of beleefd wordt. “Toen was er een feest waar we ons hebben aangesloten en daar hebben we filmpjes gemaakt. We zetten de bewoners in een berging voor de camera en hebben ze in koppels laten vertellen over wat zij vinden van de plek waar ze wonen.” Daarmee gingen de makers aan de slag.

Nu staat er een productie waarvan de officiële première onderdeel is geworden van het Noorderzon-programma. Van Slageren: “Femke Eerland was nog directeur en kende ik wel. Toen heb ik gevraagd of we in contact konden komen met haar medewerkers. Noorderzon heeft een ‘&society’-programma en daar paste dit toch wel perfect bij.” Daarmee kon na twee try-outs de eerste reguliere voorstelling op de laatste zaterdag van Noorderzon toegevoegd worden aan het programma van het evenement.

Het houdt niet op bij Noorderzon, want NEST gaat nog even door: de voorstelling staat na Noorderzon nog vier keer op het programma, van woensdag 27 t/m zaterdag 30 augustus, in de binnentuin van Het Hoogtepunt op de hoek van de Borgwal en Bedumerweg. Tickets zijn online te koop, of, mits nog beschikbaar, aan de deur.

Luister het gesprek uit Haren Doet hier terug: