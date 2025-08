Voorlopig geen snelrecht in noorden door hack bij OM

Foto via Google Maps - Streetview

Door de hack op de systemen van het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland worden voorlopig geen nieuwe strafzaken via snelrecht behandeld, meldt RTV Drenthe vrijdagavond. Omdat digitale systemen zijn losgekoppeld van het internet, kunnen zaken minder snel worden afgehandeld.

Na de cyberaanval schakelde het OM op 18 juli de online verbindingen uit. Medewerkers kunnen alleen nog intern mailen. Extern contact, bijvoorbeeld met advocaten of rechtbanken, moet nu via geprinte documenten en de post verlopen. Het is niet bekend hoelang dit nog duurt.

Op de website van het OM staat dat snelrecht niet overal makkelijk uitvoerbaar is. Per parket wordt bekeken of het kan doorgaan. Aan RTV Drenthe geeft het OM geen verdere toelichting op het besluit om snelrecht tijdelijk te stoppen.

Snelrecht is bedoeld voor eenvoudige strafzaken, zoals uitgaansgeweld of vernieling, waarbij geen extra onderzoek nodig is. De politierechter doet normaal binnen zeventien dagen uitspraak.

Door de stop op snelrecht kunnen verdachten langer in voorarrest zitten dan de straf die ze uiteindelijk krijgen. Strafadvocaten maken zich zorgen over die extra wachttijd.