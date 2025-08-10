Voorbereidingen Swim Challenge in volle gang: “Deelnemers zijn nog welkom”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Over precies twintig dagen vindt de Groningen Swim Challenge plaats. Voorzitter Luuk Duursma vertelt dat voor de elfde editie van het evenement nog plekken beschikbaar zijn.

Luuk, hoe gaan de voorbereidingen?

“Het gaat heel goed. Dit jaar hebben we de elfde editie en we bieden verschillende afstanden aan. Zo is er de Classic Swim van Zoutkamp naar Groningen, een afstand van 35 kilometer. Daarvoor hebben zich 24 teams ingeschreven, en die inschrijving is inmiddels gesloten. Dat is een resultaat waar we als organisatie tevreden mee zijn.”

Groningen Swim Challenge

De Groningen Swim Challenge is een zwemtocht voor het goede doel waarbij deelnemers in estafettevorm zwemmen van Zoutkamp naar het centrum van Groningen. De eerste editie vond plaats in 2014, waarbij ruim dertig zwemmers de afstand aflegden. Het doel van het evenement is niet alleen om jezelf fysiek en mentaal uit te dagen, maar vooral om geld in te zamelen voor het UMCG Kanker Researchfonds. Naast de afstand van Zoutkamp naar de stad zijn er de afgelopen jaren verschillende afstanden aan het evenement toegevoegd.

Voor andere afstanden zijn er nog wel plekken beschikbaar?

“Dat klopt. Naast de Classic Swim hebben we nog drie andere afstanden: de 3,8 kilometer, de 2,1 kilometer en de Junior Swim. De Junior Swim is een parcours in de Oosterhaven speciaal voor kinderen. De 3,8 kilometer start ook in de Oosterhaven, gaat langs het Groninger Museum en eindigt weer in de Oosterhaven. De 2,1 kilometer begint bij het museum en leidt via het Hoge en Lage der A naar de Oosterhaven. Voor deze afstanden zijn nog zo’n zeventig plekken beschikbaar.”

Wat moet je doen als je mee wilt doen?

“Je kunt je inschrijven via onze website. Na je inschrijving ontvang je een link die je kunt delen met je familie en vrienden om je te laten sponsoren. Al het geld dat we ophalen gaat naar het UMCG Kanker Research Fonds. Dat maakt dit evenement zo bijzonder. Iedereen krijgt vroeg of laat met deze ziekte te maken. Door te zwemmen wordt er geld opgehaald voor onderzoek, in de hoop dat we de ziekte ooit goed kunnen behandelen. Inmiddels hebben we al een bedrag van ruim 56.000 euro opgehaald.”

Wat heb je nodig qua voorbereiding?

“De 2,1 kilometer zou je ongetraind kunnen zwemmen, maar we adviseren toch om bij alle afstanden getraind te zijn. Hoe je dat doet? Met dit prachtige weer zou ik zeggen: trek je zwemkleding aan en spring het water in! Dat kan in een zwembad, maar het open water is het mooist. Denk aan de Hoornseplas, het Leekstermeer, Paterswoldsemeer of Meerstad. In de drie weken die we nog hebben, kun je je goed voorbereiden. En onthoud: het is geen wedstrijd. Je kunt de afstand op je eigen tempo afleggen.”

Wat maakt dit evenement zo bijzonder?

“Ik heb zelf negen keer meegedaan aan de Swim Challenge. Na de eerste keer was ik verkocht. De volgende acht keer heb ik de Classic Swim gezwommen. Tijdens zo’n tocht lijd je. Het kan koud zijn of je krijgt te maken met andere ongemakken. Maar dat valt in het niet bij het gevecht van al die mensen met kanker. De ervaring is ook heel bijzonder. Je zwemt door de diepen in de stad en wordt aangemoedigd door heel veel mensen langs de kant. Je wordt als het ware gedragen. Het is een unieke manier om Groningen vanaf het water te zien.”

