Voorbereidingen Noorderzon in volle gang

Foto: Johannes Rienks

Over een week barst het weer los, de 35ste editie van het Noorderzonfestival. Dat betekent elf dagen lang theater, muziek, dans, literatuur en een groot aantal locaties met hapjes, en drankjes.

Het zomerfestival vindt de laatste jaren niet alleen plaats in het Noorderplantsoen, maar ook in de binnenstad. Er komen 35.000 bezoekers op af die van tevoren kaarten gekocht hebben voor de vele optredens.

Maar er komen ook zo’n 140.000 bezoekers op alles af wat er verder op het festival te beleven is, bijvoorbeeld kleine optredens van plaatselijke artiesten.