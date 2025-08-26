Volkstuin Vinkhuizen viert komend weekend Zomerfeest: “Van alles te zien en te doen”

Op het terrein van Volkstuin Vinkhuizen aan de Friesestraatweg vindt komende zaterdag 30 augustus het Zomerfeest plaats.

“Het feest is bedoeld voor mensen die op de tuin actief zijn, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in de volkstuin”, laat de organisatie weten. “Er zal van alles te zien en te doen zijn. Zo kun je een rondleiding krijgen over de tuin, is er een bijenworkshop met de imker, kunnen kinderen ‘natuurlijk’ knutselen en is er een dierenbingo en een kindervertelling.”

Volkstuin Vinkhuizen bestaat al ruim 45 jaar en tuiniert met veel enthousiasme op het complex Golden Raand. Het enthousiasme is zo groot dat de vereniging een wachtlijst heeft van zo’n negentig personen. Dit jaar kwam de vereniging nog in het nieuws, omdat een deel van het complex dreigde te verdwijnen voor een nieuwe woonwijk. Zo’n tien procent van de tuintjes moest mogelijk wijken. Dankzij de inzet van onder andere de fractie van de Partij voor de Dieren kwam er voor de zomervakantie goed nieuws: het complex blijft intact. Raadslid Bart Hekkema liet eerder weten: “Als je er gaat kijken, zie je hoe groot de ecologische waarde van deze plek is. Ik ben heel blij dat de gemeente met een nieuw plan is gekomen, bewoners zijn betrokken en bovenal dat de volkstuinen, en daarmee de grote biodiversiteit, kunnen blijven.”

Het Zomerfeest begint zaterdag om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. “Als je altijd al eens kennis hebt willen maken met de vereniging, of gewoon nieuwsgierig bent naar wat er bij ons gebeurt, dan ben je van harte welkom. De toegang is gratis.” Het feest wordt muzikaal opgeluisterd met vioolmuziek door Romana Porumb.