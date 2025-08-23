Vijftigjarig jubileum van De Brug wordt zaterdag gevierd met bijzondere wandeltocht

Wethouder Inge Jongman bij de start van het evenement. Foto: Rieks Oijnhausen

Het is feest op zaterdag bij De Brug aan de Donderslaan. Ter ere van het 50-jarig jubileum wordt er een speciale wandeltocht gehouden waaraan ruim honderd mensen deelnemen.

’s Ochtends werd de groep op weg geholpen door wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport. Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: 5, 10 en 15 kilometer. “De start is bij de Sinnige Stee aan de Donderslaan”, vertelde Reina Lubbers van de organisatie eerder al. “Alle drie de afstanden beginnen op dezelfde plek. Bij elke afstand komt er een lus bij.”

“Via de zijkant van het Martiniziekenhuis wandelt men naar de Piccardthofplas, waar men over mooie kronkelpaadjes loopt. Daar keren de deelnemers van de vijf kilometer weer terug naar de Sinnige Stee. Deze 5 kilometer is trouwens ook toegankelijk voor rolstoelers. De 10 en 15 kilometer gaan via het Stadspark, waar zich bij de kinderboerderij een rustpunt bevindt. De 10 kilometer maakt via het Stadspark een lus om weer bij de Piccardthofplas uit te komen. De 15 kilometer loopt via Hoogkerk en Van der Valk weer terug naar de Piccardthofplas.”

Aan het evenement doen ruim honderd deelnemers en begeleiders mee. “De wandeltocht is uitsluitend toegankelijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Het leuke is dat ook mensen die niet aan ons verbonden zijn, mogen meedoen.”

De wandeltocht is onderdeel van de Special Olympics Evenementen Noord, waarmee De Brug dit jubileumjaar viert. Eerder dit jaar vond er al een feestelijke openingsdag plaats en werd er een bowlingtoernooi georganiseerd. In juni zou er een voetbaltoernooi gehouden worden, maar dit evenement werd geannuleerd vanwege de hitte.