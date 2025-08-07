Vijftien procent uitvallers na tweede dag Groningse 4daagse

Foto: Laurens Jove Rodríguez

Halverwege de Groningse 4daagse blijkt dat 181 van de 1242 deelnemers de tweede dag niet hebben uitgelopen. Dat komt neer op zo’n 15 procent.

Elke dag lopen de wandelaars een route in een andere windrichting. Ze kunnen kiezen uit twee afstanden: 20 en 40 kilometer. Woensdag, tijdens de tweede etappe, trokken ze door het noordelijke buitengebied van Groningen.

Deze donderdag lopen ze de ‘slag om het oosten’, richting Garmerwolde. Vrijdag, de laatste dag, volgen ze de Bommen Berend route ten zuiden van de stad. Die voert onder meer langs het Paterswoldsemeer. Start en finish zijn telkens op de Grote Markt.