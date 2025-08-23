Vierde divisie: Persoonlijke fouten nekken PKC’83 tegen Hoogland

Foto Andor Heij. PKC'83 trainer Ron de Boer geeft instructies aan zijn spelers.

De eerste wedstrijd van PKC’83 in de vierde divisie D leverde een nederlaag op. In en tegen Hoogland werd het zaterdagavond 5-2.

Volgens assistent-trainer Robert Groninger waren persoonlijke fouten debet aan het verlies: “In de eerste helft liepen we teveel achteruit. Er ging te veel verkeerd. Elke fout werd afgestraft en we moesten even wennen aan het tempo in de vierde divisie”. De promovendus ging daardoor met een 2-0 achterstand de kleedkamer in. Dion van Burik haalde twee keer de trekker over voor de ploeg uit de gemeente Amersfoort.

Balverlies

Tien minuten na de pauze kwam PKC’83 terug tot 2-1, nadat een aanval door het centrum van de verdediging van Hoogland door Fahim Bellghroub werd afgerond.

“Toen hadden we moeten doordrukken, want we hadden even een goede fase”, aldus Groninger. “Maar een paar passes door het midden gingen fout en we kwamen op een 4-1 achterstand. Balverlies kun je je op dit niveau miet permitteren. Daar loerden ze op”. Timo Vos profiteerde twee keer namens Hoogland.

Op aangeven van Willem Bel schoot Rob Schokker in de 77e minuut de 4-2 voor de Groningers op het scorebord. Van Burik tekende voor de 5-2 eindstand.

Terecht

“Qua voetbal en strijdlust heb ik niks te klagen”, zei Groninger. “Maar het moet simpeler. Het was een terechte nederlaag door die persoonlijke fouten, waar we van moeten leren. Ik zeg maar: Welkom in de vierde divisie”.

Volgende week zaterdag speelt PKC’83 thuis tegen Heino, dat vandaag in een Overijssels onderonsje met 4-3 van TVC’28 won.