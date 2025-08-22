Verwarring na datalekbrief van Bevolkingsonderzoek Nederland: ‘Wat staat hier nu eigenlijk?’

Er is veel kritiek op de brief die Bevolkingsonderzoek Nederland heeft gestuurd aan de gedupeerden van het datalek dat vorige maand plaatsvond. Alle betrokkenen ontvingen een brief die volgens velen, waaronder de Groningse Erica Denkers, vooral verwarring opriep.

In juli wist de hackersgroep Nova de gegevens van ruim 485.000 mensen te stelen die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Bevolkingsonderzoek Nederland stuurde gedupeerden twee weken geleden een brief, die volgens gedupeerden meer vragen oproept dan antwoorden biedt.

In de brief staat vermeld dat het gaat om persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN-nummer, testuitslagen en namen van zorgverleners. Bij een beperkt aantal deelnemers zijn ook e-mailadressen en telefoonnummers buitgemaakt. Wat er echter ontbreekt, is duidelijkheid over welke gegevens precies van welke persoon zijn gestolen en wat je als individu kunt doen.

‘Blij dat anderen zich uitspreken’

Erica Denkers viel de onduidelijke communicatie meteen op en zij uitte haar zorgen in een bericht op LinkedIn. Daarin benoemde ze de onduidelijkheden en gaf ze tips over hoe je als gedupeerde kunt handelen. Kort na het plaatsen van haar bericht werd er een online groep opgericht waarin gedupeerden elkaar kunnen steunen en helpen bij de afhandeling van het datalek.

Denkers was blij met de steun die ze kreeg: “Het is goed om te zien dat andere gedupeerden zich ook uitspreken en de behoefte hebben aan meer informatie”, aldus Denkers. “Ik ben ook blij dat ik niet de enige ben met vragen. Samen komen we erachter dat er toch best veel is wat je kan doen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt door dit datalek.”

Update: hackers trekken dreigementen in

Hackersgroep Nova lijkt vrijdagmiddag hun dreigement om nog meer gegevens openbaar te maken in te trekken, aldus de NOS. Waarom is onduidelijk. De hackers dreigden eerder meer data te openbaren, vermoedelijk omdat eerdere beschuldiging dat het betrokken lab (Clinical Diagnostics) de politie had ingeschakeld. De hackersgroep eiste daarom losgeld van het lab.