N7 afgesloten door storing Hoge Euvelgunnerbrug, omleiding ingesteld

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Autoverkeer op de zuidelijke ringweg moet zaterdagmiddag rekening houden met vertraging. Door problemen met de Hoge Euvelgunnerbrug is de weg in beide richtingen gestremd.

De problemen ontstonden rond 11.30 uur. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat ging de brug op dat moment open. “Toen we de brug weer voor het verkeer wilden openen, bleken de slagbomen niet omhoog te willen,” vertelt de woordvoerder. “Ook bleven de lampen rood knipperen. De situatie geldt voor beide rijrichtingen. Er is een monteur opgeroepen om ter plaatse te gaan. Op dit moment is onbekend hoe lang de situatie gaat duren.”

Rijkswaterstaat meldt dat er een omleiding is ingesteld. Verkeer vanuit de richting Hoogezand wordt omgeleid via de oostelijke ringweg. Verkeer vanuit de richting Assen rijdt via de Europaweg en autoverkeer vanuit Drachten wordt omgeleid via de westelijke en noordelijke ringweg. Verkeer dat voor de slagbomen staat te wachten, wordt onder begeleiding van de politie weggeleid.