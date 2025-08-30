Verkiezingsprogramma Forum voor Democratie: gaswinning in Groningen hervatten

Foto: Gijs Bouman (112 Groningen)

Forum voor Democratie (FvD) wil de gaswinning in Groningen hervatten, zo blijkt uit het concept verkiezingsprogramma dat zaterdag werd gepresenteerd. Een opvallend standpunt, aangezien de partij hiermee lijnrecht ingaat tegen het recente besluit om de winning definitief te staken.

In het programma schrijft de partij dat zij niet gelooft in het klimaatprobleem. “Daarom stoppen we met de kostbare klimaatplannen, trekken we de Klimaatwet in en zeggen we het Parijsakkoord op,” aldus het concept. FvD stelt voor om de gaswinning in Groningen te hervatten met “eerlijke compensatie voor omwonenden” en tegelijkertijd te investeren in kolencentrales en kernenergie. Het doel is om te zorgen voor “stabiele, goedkope stroom voor de komende generaties”, zo staat in het programma.

Het standpunt van de partij over de gaswinning is niet verrassend, aangezien de fractie in april al tegen de wet stemde die de gaswinning uit het Groningenveld definitief beëindigde.

Tegelijkertijd met de presentatie van het concept-programma werd bekendgemaakt dat Thierry Baudet, sinds 2017 fractievoorzitter, bij de komende verkiezingen geen lijsttrekker meer zal zijn. Hij staat op plaats twee. Lidewij de Vos zal de kar trekken als lijsttrekker. De volledige kandidatenlijst wordt zondag bekendgemaakt. Het concept verkiezingsprogramma wordt op 13 september voorgelegd aan de leden van de partij.