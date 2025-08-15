Verdachte steekpartij bij Stadsstrand is 50-jarige Stadjer

Bron: Patrick Wind 112Groningen.nl.

De man die donderdagavond werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident bij het Stadsstrand aan de Vrydemalaan is een 50-jarige man uit de stad Groningen.

Dat maakte de politie vrijdagochtend bekend. Volgens de dienst was een 27-jarige man uit Hoogezand het slachtoffer van de steekpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Ter plaatse is gesproken met getuigen. Mensen die meer informatie hebben over het incident of relevante camerabeelden, kunnen contact opnemen met de politie. Dat kan door te bellen met 0900-8844. Anoniem informatie delen kan via meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.