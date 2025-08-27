Verdachte (50) van steekpartij Johan de Wittstraat blijft langer vast

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De 50-jarige man uit de gemeente Het Hogeland, die wordt verdacht van het steekincident aan de Johan de Wittstraat van vorige week dinsdag, blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat bepaalde de rechter-commissaris woensdagmiddag.

Tijdens het incident van dinsdagavond liep het slachtoffer rond 23.00 uur met een vriend op straat en werd aangesproken door de verdachte. Die stak kort daarop zijn slachtoffer neer en vluchtte. De jongen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

De vijftigjarige Hogelandster werd twee dagen na het incident aangehouden. De man zit sindsdien in volledige beperkingen.

De politie is nog steeds op zoek naar de bovenkleding die een verdachte droeg bij het steekincident, die hij waarschijnlijk in de omgeving heeft uitgetrokken en weggegooid. De dienst roept op om de kleding die rond de Allersmastraat en Noorderstationsstraat wordt aangetroffen niet aan te raken, maar direct 112 te bellen.

Wie (buiten de gezochte kleding) nog andere informatie heeft over het incident en nog niet met de politie heeft gesproken, kan contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.