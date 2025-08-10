Veracles maakt van Hoornseplas volleybalwalhalla: “Dit evenement verbindt, dat is prachtig”

Foto: eigen foto

Volleybalvereniging Veracles organiseerde dit weekend haar jaarlijkse Beach Festival aan de Hoornseplas. Voorzitter Lars Martens vertelt over de negentiende editie en de meerwaarde van het evenement voor de vereniging.

Lars, dit was de negentiende keer. Wat maakt zo’n evenement zo leuk?

“Het is in meerdere opzichten erg leuk. Het is hoogzomer, dus er zijn weinig andere toernooien op dit gebied momenteel te vinden. Normaal zijn wij een zaalvolleybalvereniging, dus deze combinatie van buiten spelen op een prachtige plek is uniek. En weet je wat ook leuk is? Dat mensen, voorbijgangers, je kunnen zien. Veel mensen bleven ook even staan kijken. En het zou dan toch geweldig zijn dat als kinderen ons hebben zien volleyballen, dat ze zo onder de indruk zijn geraakt dat ze zelf deze sport ook willen gaan beoefenen. Dat zou toch super zijn?”

Veracles

Veracles is in 1968 ontstaan na het samengaan van de volleybaltak van studentenvereniging Vera en volleybalvereniging de Slingeraap. Tegenwoordig is Veracles de hoogst spelende studentenvolleybalvereniging van ons land. De vereniging heeft ruim driehonderd leden die actief zijn in 25 teams, van de Superdivisie tot het recreatieniveau.

Het evenement begon vrijdagavond met een bedrijventoernooi?

“Klopt, daar deden zo’n zestig mensen aan mee. We benaderen bedrijven in de aanloop met de vraag of ze mee willen doen. Ook als ze geen lid zijn van onze verenigingen mogen ze aan dit toernooi meedoen. Dit toernooi is een 4×4 toernooi en wijkt dus af van het reguliere 2×2. Wat we zien is dat bedrijven vaak terugkomen: ze hebben het leuk gehad en komen het jaar erop terug. Ook zien we dat oud-leden de mogelijkheid aangrijpen om hier aan deel te nemen. Ze hebben in Groningen gestudeerd, maar hebben werk gevonden in den lande, maar komen voor dit toernooi met hun collega’s naar Groningen.”

Wie heeft dit toernooi gewonnen?

“Het juridisch adviesbureau Meester en Meester uit Zwolle won de finale van het team van Flow. Het is dus echt een toernooi waar niet alleen Groningse bedrijven aan meedoen. Een fysiobedrijf uit Zuidhorn was bijvoorbeeld ook een van de deelnemers. De avond sloten we af met een barbecue, die we konden organiseren dankzij een hoofdsponsor. We hadden overigens ook een live-dj die op vrijwillige basis meewerkte. Diens buurmeisje bleek ernstig ziek te zijn, en daarom hebben we in de avond een statiegeldactie gehouden om iets voor haar te kunnen doen. Zo’n actie tekent Veracles wel.”

Wat gebeurde er op zaterdag?

“Van 10.00 uur tot 17.30 uur werden er wedstrijden gespeeld. We hadden zo’n 150 deelnemers die in verschillende competities in actie kwamen. In totaal hadden we negentien velden opgebouwd voor competities als de 2×2 en 4×4, ingedeeld op niveau: laag, midden en hoog. Er waren ook mixwedstrijden. Zowel leden als oud-leden deden mee, waardoor het een heel mooi evenement waarbij er gesport werd, gerelaxed werd maar wat ook werd aangegrepen om bij te kletsen. Ook mensen die niet bij ons zijn aangesloten mochten meedoen, wat zorgde voor een verbindende sfeer.”

Hoe belangrijk is dit toernooi voor de vereniging?

“Dit evenement past precies bij onze sfeer. Als het zomer wordt, is het te warm om in de zaal te spelen. Met dit festival bieden we iets moois aan voor onze leden waardoor ze ook in de zomer actief kunnen zijn. Het wordt georganiseerd door een speciale commissie die in het begin van de zomer alvast ervaring opdoet met het pre-beach evenement, dat alleen voor leden is. Het evenement dit weekend is dan het grote evenement. En het mag gezegd worden: deze commissie heeft het echt voortreffelijk gedaan. Het was super goed geregeld. Waarbij we het ook getroffen hebben met het weer.”

Het evenement wordt ook op een prachtige plek gehouden…

“Absoluut. De ambiance is prachtig. Er is genoeg ruimte om te volleyballen en te ontspannen. Je kunt er lekker eten en een frisse duik nemen. We hopen het evenement in de toekomst verder uit te breiden, al is de ruimte voor velden niet onbeperkt. Daar moeten we over nadenken.”

Dit weekend valt in de bouwvak, op een moment dat het hoogzomer is. Is dat ideaal?

“Dit weekend is ideaal, omdat na de KEI-week de drukke periode weer begint en mensen weer aan het werk gaan. Dus eigenlijk is dit weekend ideaal. Hoewel ideaal. Dit weekend vindt ook Paradigm plaats. Dat is een festival waar studenten ook graag naar toe gaan, dus voor velen was het wel een lastige keuze die gemaakt moest worden. Je kunt spreken over wat FOMO-gevoelens.”

Komt er volgend jaar weer een editie?

“Absoluut. En dat wordt gelijk een lustrum, omdat het de twintigste keer zal zijn. Daar zullen we weer een mooi feestje van maken. Maar eerst gaan we nog even nagenieten van dit mooie evenement.”