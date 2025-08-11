Ver fietsen naar de kroeg of de sportclub? Stadjers mogen landelijk eigenlijk niet klagen

Foto ingezonden. Cissi's terras.

Inwoners van de gemeente Groningen hebben veel vrijetijdsvoorzieningen binnen korte afstand. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De afstanden tot musea, cafés, bioscopen en sportvoorzieningen, zijn vaak kleiner dan gemiddeld in de provincie, het noorden en Nederland als geheel.

Een museum ligt voor inwoners van Groningen gemiddeld 3,4 kilometer verderop. Landelijk is dat 4,2 kilometer, in de provincie Groningen 4,3 kilometer. Binnen vijf kilometer zijn er in de gemeente Groningen gemiddeld 4,3 musea te vinden. Dat is bijna het dubbele van het provinciegemiddelde (2,2) en ruim boven het landelijke gemiddelde (3,3).

Ook bioscopen zijn dichtbij. In Groningen is de gemiddelde afstand 3,5 kilometer, tegen 6,5 kilometer in Nederland en 10,8 kilometer in de provincie. Binnen vijf kilometer zijn er gemiddeld 2,1 bioscopen, landelijk 1,3.

Voor podiumkunsten, zoals theaters, hoeven Groningers gemiddeld maar 3,2 kilometer te reizen. Landelijk is dat 4,9 kilometer en in de provincie Groningen 6,4 kilometer. Binnen vijf kilometer zijn er gemiddeld vijf locaties voor podiumkunsten, meer dan dubbel zoveel als het landelijke gemiddelde (2,9).

Sportvoorzieningen zijn ook dichterbij. Een zwembad ligt in Groningen gemiddeld 2,6 kilometer verderop, tegenover 3,4 kilometer in Nederland. Met Kardinge binnen de gemeente is kunstijsbaan op maar 5,3 kilometer afstand voor de gemiddelde inwoner van Stad. Drenten daarentegen hebben geen eigen kunstbaan, dus reizen zij gemiddeld 44,5 kilometer om de schaatsen on de te kunnen binden.

Attracties, zoals pretparken en dierentuinen, liggen gemiddeld 3,8 kilometer verderop. Landelijk is dat 5,6 kilometer, in de provincie Groningen 7,6 kilometer. Binnen tien kilometer zijn er gemiddeld 1,9 attracties te vinden, in Nederland gemiddeld 3.