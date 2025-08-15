Veiligheidsregio waarschuwt: ‘Kans op natuurbrand in Groningen wordt groter’

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het risico op natuurbranden in Groningen gaat omhoog, meldt de Veiligheidsregio Groningen. In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het natuurbrandrisico verhoogd naar fase 2. Dat betekent dat de brandweer extra alert is en dat inwoners wordt gevraagd goed op te letten.

Bij fase 1 is het gevaar voor natuurbranden normaal en geldt vooral dat mensen voorzichtig moeten zijn. Fase 2 wordt ingesteld wanneer het langere tijd droog is in de natuur en het risico op brand duidelijk groter is. Het risico gaat pas omlaag als het weer vochtiger wordt of gaat regenen.

Met het verhoogde risico wil de brandweer natuurgebieden zoveel mogelijk rookvrij houden. Wie toch rookt, moet de sigaret goed uitmaken en de peuk meenemen. Afval hoort in de afvalbak, of als dat niet kan, mee naar huis.

Parkeren mag alleen op parkeerterreinen of in parkeervakken. Auto’s mogen niet in hoog gras worden gezet, omdat de katalysator aan de onderkant van de auto erg warm kan worden en brand kan veroorzaken.