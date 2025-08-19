Veel nieuwe leden voor studentenverenigingen: “De KEI-week zorgt ervoor dat we zichtbaar zijn”

Bragi was tijdens de KEI-parade met een marchingband aanwezig. Foto: Rieks Oijnhausen

De KEI-week zit erop. Wat heeft de introductieweek voor aanstormende studenten nu precies opgeleverd? Een gesprek met vier verenigingen die afgelopen week actief waren.

“We kijken terug op een hele mooie week”, vertelt Mare Hartman van studentenkoor Gica. “Het was een warme KEI-week, soms misschien wat te warm, maar tegelijkertijd was het ook heel gezellig. We hebben veel KEI-lopers ontmoet. Dat heeft leuke gesprekken opgeleverd en zo’n dertig tot veertig aanstaande studenten die geïnteresseerd zijn om zich bij onze vereniging aan te sluiten. Nu moet ik daar wel een kanttekening bij plaatsen, want in de praktijk weten we dat er van dat aantal niet veel zal overblijven. We denken dat het uiteindelijk tien leden op gaat leveren. En daar zijn we superblij mee.”

Studentenkoor Gica is in 1965 opgericht als onderdeel van de studentenvereniging Vera, maar is later zelfstandig geworden. Het koor zingt voornamelijk klassieke muziek en geeft jaarlijks meerdere concerten. De naam Gica staat voor ‘Gaudete In Cantando’, wat ‘verheugt u in het zingen’ betekent. “Gica is een hele leuke vereniging. Naast het zingen organiseren we een maandelijkse activiteit, zoals een lasergame of jeu de boules. Daarnaast drinken we na onze wekelijkse repetities vaak een drankje in onze stamkroeg. Het is een combinatie van muziek en leuke activiteiten. Het is ook belangrijk om te vermelden dat we geen ontgroeningen hebben en dat je geen auditie hoeft te doen. We zien dat leden gedurende het jaar hechter worden, waardoor er vaak hele mooie vriendschappen ontstaan.”

Volgens Hartman is de KEI-week belangrijk: “We hebben vorige week maandag op de informatiemarkt gestaan en we waren actief tijdens de KEI-parade. Voor onze naamsbekendheid is dit evenement heel belangrijk. We kunnen onszelf gedurende deze week echt laten zien. In vergelijking met andere verenigingen die zich richten op muziek of koor, zijn wij niet heel bekend. Wij moeten het echt van de KEI hebben. En natuurlijk is zoiets lastig. Op een informatiemarkt presenteert iedereen zich en probeert iedereen op te vallen. Wij hebben dat geprobeerd te doen met onze walvisknuffel die als mascotte dient. KEI-lopers konden hun hand in de mascotte steken voor een leuke verrassing. Veel mensen vonden dat grappig, anderen hadden zoiets van: ‘wat is dit?'”

In het onderwijs is er op de lagere en middelbare school steeds minder aandacht voor muziek. Ook het aantal leerlingen dat eindexamen doet in het vak neemt af. Hartman: “Dat is absoluut een zorg. Toch heb je dat niet per se nodig om je bij Gica aan te sluiten. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook geen eindexamen muziek gedaan en ik had ook nog nooit in een koor gezongen. En dat maakt Gica ook zo bijzonder, dat iedereen welkom is. Mocht je trouwens de KEI-week gemist hebben, op 4, 11 en 18 september hebben we open repetitieavonden in de Oosterkerk. Deze beginnen om 19.15 uur en duren tot 22.00 uur. Je bent van harte welkom!”

Tekst gaat verder onder de foto:

Gica repeteert elke week en heeft een aantal keren per jaar concerten. Foto: ingezonden

Studentenorkest Bragi

De zorgen over muziek in het onderwijs worden gedeeld door Mak Cats, de voorzitter van studentenorkest Bragi. Bragi is de grootste en oudste studentenmuziekvereniging van Groningen. De vereniging is opgericht in 1882 en telt ongeveer honderd leden, die verdeeld zijn over drie geledingen: het grootkoor, het orkest en het a-capellakoor. “Muziek is belangrijk voor de geest. Het heeft een positieve invloed op verschillende aspecten van de mentale gezondheid en het welzijn. Op mijn middelbare school stopten de muzieklessen na de tweede klas. Met jaloezie keek ik naar mijn broer die op het Harens Lyceum in latere jaren allerlei toffe dingen deed op het gebied van muziek. Als je op de basisschool en de middelbare school niet geënthousiasmeerd wordt om muziek te maken, dan zijn wij pas de eerste partij die jonge mensen daarvoor proberen te porren. Dat doen we natuurlijk graag, maar het is wel zorgelijk.”

Cats kijkt met veel plezier terug op de KEI-week: “We hebben onder andere op de informatiemarkt gestaan. Daar kregen KEI-lopers de mogelijkheid om deel te nemen aan een blaastest: hoe lang kun je een noot aanhouden op de plastic trombone? De winnaar hield het 1 minuut en 16 seconden vol, de nummer twee behaalde 27 seconden. Maandagavond konden KEI-lopers binnenwandelen bij de repetitie van ons a-capellakoor, en ook op dinsdag waren er open repetities. Toen konden jongeren sfeer proeven bij het symfonieorkest en het grootkoor. ’s Avonds waren we te vinden tijdens de parade. We liepen mee als marchingband, wat volgens mij best een succes was.”

“Op woensdag waren we te zien op ‘More To Explore’, waar alle culturele studentenverenigingen zich konden presenteren. Dit vond plaats in Forum Groningen. Een hele mooie plek, omdat er veel mensen langskomen, maar het nadeel was wel dat er veel rumoer was. Als concertlocatie niet helemaal ideaal. De KEI-week eindigde voor ons op donderdag met een activiteit in de USVA.” Hoeveel nieuwe leden de KEI-week heeft opgeleverd durft Cats nog niet te zeggen: “Dat moet de komende tijd blijken. Op 1, 8 en 15 september zijn er mogelijkheden om mee te lopen bij het grootkoor, het orkest en het a-capellakoor. Bij het grootkoor hoef je geen auditie te doen. Het doel bij dit koor is om samen op een gezellige manier muziek te maken en de passie voor muziek te delen. Wat opvalt is dat jongeren tijdens de KEI-week zeggen: ‘ik kan niet zingen’. Dan denk ik: ‘iedereen kan zingen’. Je stembanden zijn in staat om geluid te maken. De manier waarop we praten is voortgekomen uit klanken die we kunnen voortbrengen. Dus wees niet bang, sluit je aan bij ons. Samen muziek maken is leuker dan individueel.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Tandje Hoger vierde in 2022 een lustrum waarbij er onder andere een rondje Zoutkamp werd gefietst. Foto: ingezonden

Studentenwielersportvereniging Tandje Hoger

Tandje Hoger is de studentenwielersportvereniging van Groningen. Matisse Colombon: “De KEI-week was heel fijn. Op de informatiemarkt hadden we een fiets staan waar je op kon trappen. Degenen die het snelste konden fietsen, konden leuke prijsjes winnen: een welkomstcursus bijvoorbeeld, of vier weken trainingen kunnen volgen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dan toch wel een beetje verbaasd ben over de kwaliteit: er zijn echt uitblinkers. Soms zijn het ook mensen die helemaal geen idee hebben van hun talent.”

Colombon legt uit: “Op woensdag hadden we op Zernike een sportmarkt. Een jongen, die al jarenlang aan judo doet, zette op onze fiets een resultaat neer van 1.380 watt. Ik weet niet of je een beetje thuis bent in het wielrennen, maar dit wattage is echt heel hoog. Op dit moment heeft de KEI-week ons 24 nieuwe leden opgeleverd. En daar zijn we heel blij mee.” Tandje Hoger is opgericht in januari 1977. De vereniging heeft een actieve groep van rond de 20 herenwedstrijdrenners, 5 dameswedstrijdrensters in zowel de amateur- als sportklascategorie en telt in totaal zo’n 200 leden. “Iedereen is bij ons welkom. Of je nu heel veel wielrenervaring hebt, of zo nu en dan eens fietst. Onze vereniging is een combinatie van fietsen en gezelligheid.”

De hoop is wellicht dat er ooit eens een lid aansluit die later zijn of haar opwachting maakt in een Tour de France of Vuelta. Colombon: “Dat zou wat zijn, hè? En dat kan ook gewoon. We beschikken over heel goede middelen, zodat mensen zich ook echt kunnen ontwikkelen. En stiekem hebben we ook al het een en ander bereikt. Kirsten Wild heeft bijvoorbeeld hele mooie successen behaald. Gent-Wevelgem wist ze twee keer op haar naam te zetten, bij de Ronde van Vlaanderen werd ze in 2009 tweede en bij het WK op de weg werd ze in 2016 tweede. Kortom: het is allemaal mogelijk!”

Tekst gaat verder onder de foto:

Tjas kon tijdens de KEI-week rekenen op vijftig tot honderd nieuwe leden. Foto: Rieks Oijnhausen

Schaatsvereniging Tjas

Waar ze bij Tandje Hoger hopen op nieuw wielertalent, kijkt Tjas naar het schaatstalent. Louise Bertholet, de secretaris van de vereniging, vertelt: “We kijken terug op een hele mooie KEI-week. We hebben veel nieuwe leden kunnen verwelkomen: het gaat om zo’n vijftig tot honderd nieuwe leden. En we hebben ons kunnen laten zien tijdens verschillende activiteiten. Tijdens de ‘eat and greet’ bijvoorbeeld, maar ook op het sportplaza, tijdens het eindfestival en op donderdag hebben we een mooi feestje gehad in ons stamcafé De Walrus.”

Het roept de vraag op wat een schaatsvereniging op een zomerevenement als de KEI-week te zoeken heeft: “De KEI-week is voor ons heel belangrijk. Het is voor aanstaande studenten een heel mooi opstapje om een stad te leren kennen en kennis te maken met de verenigingen die er actief zijn. Het is de ideale plek om Groningen te leren kennen. En wij zijn echt niet alleen een wintervereniging. In het voorjaar en in de zomer zijn we actief met wielrennen. In de herfst bewegen we ons dan langzaam richting de ijsbaan. Dat is overigens ook vaak het moment dat we nog meer leden mogen verwelkomen.”

En dat maakt Tjas een populaire vereniging. Wat is het geheim? “Schaatsen is een hele toegankelijke sport. Iedereen heeft vroeger in de winter wel eens op een slootje gestaan en rondjes geschaatst op een ijsbaan. Het is een individuele sport die je samen bedrijft. Als de winter zich aandient, dan merken wij een duidelijke toename. En iedereen is bij ons ook welkom. Of je nu al heel professioneel schaatst of een beginner bent, we zien je graag binnenstappen. Wij hebben ook geen sluitingsdatum: als je kennis wilt maken kun je ons appen en mailen. Je kunt gebruikmaken van een proeflidmaatschap van tien euro, waarbij je meerdere trainingen en borrels bij kunt wonen. En naast de sportieve prestaties en de borrels bieden we ook met enige regelmaat activiteiten aan.”