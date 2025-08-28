Varkens kijken tijdens het Weekend van het Varken

Foto Andor Heij. Varkens Zernike

Op zaterdag 13 en zondag 14 september openen twintig varkenshouders in Nederland hun deuren voor publiek. Onze gemeente doet niet mee, maar niet getreurd: in de provincie kun je wel krulstaartjes bewonderen.

Op een halfuurtje rijden van Groningen, in het oostelijke Finsterwolde, openen Bartelt en Vianne Schanssema de deuren van hun vleesvarkensbedrijf. Ze willen laten zien hoe hun 7000 varkens leven en verzorgd worden.

In het naburige Beerta organiseert de familie Ten Have-Mellema koffierondes waarin je met hen kan praten over hoe het is om varkenshouder te zijn.

Genoeg te toen dus, maar wel net iets verder buiten de grachten dan we gewend zijn. Kijk voor meer informatie op de website van The Pig Story.