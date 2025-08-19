Van ontvoering verdachte moeder uit Stad wil toch meehelpen dochtertje terug te halen uit Brazilië

Een 36-jarige vrouw uit Groningen, die verdacht wordt van het ontvoeren van haar eenjarige dochter, is nu bereid mee te helpen om het meisje terug naar Nederland te halen. Dat bleek dinsdag tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank Groningen, aldus RTV Noord en DvhN.

Het meisje was maanden spoorloos, nadat de moeder met alleen haar zus terugkeerde uit Brazilië. De vader uit Beerta heeft na de scheiding het gezag over het meisje. De vrouw zit sinds begin maart vast en wilde aanvankelijk niet vertellen waar haar dochter was. De politie vond het meisje uiteindelijk bij haar grootouders in Brazilië.

De advocaat van de vader meldde dat de man zelf niet naar Brazilië kan vanwege aangiftes tegen hem door de vrouw uit Stad. Tijdens de zitting zei de vrouw dat haar familie het kind naar het vliegveld kan brengen, zodat de vader haar kan ophalen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid moet nog contact leggen met de autoriteiten in Brazilië.

De vrouw blijft in de gevangenis totdat de zaak tegen haar inhoudelijk wordt behandeld in oktober.