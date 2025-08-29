Vakbonden en RUG-medewerkers organiseren alternatieve opening academisch jaar

Foto: Joris van Tweel

Organize the RUG (OtR), vakbonden FNV en AOb en de GSb organiseren op 1 september een alternatieve opening van het academisch jaar gehouden, omdat ze een statement willen maken tegen bezuinigingen, werkdruk, reorganisaties en gebrekkige (politieke) stellingname.

Volgens de organisatoren staat de universiteit voor grote problemen. Ze noemen onder meer herstructurering van faculteiten, bezuinigingen, hoge werkdruk, militarisering en het gebrek aan stellingname tegen politieke partijen die wetenschap aanvallen. Studenten en medewerkers van de universiteit worden uitgenodigd om samen te bespreken welke onderwerpen prioriteit moeten krijgen en hoe ze daar actie op kunnen voeren.

Het initiatief sluit aan bij eerdere alternatieve openingen die sinds 2015 in andere steden worden georganiseerd. Voor Groningen is dit de eerste keer dat er een eigen alternatieve opening plaatsvindt.

De officiële opening van het academisch jaar is komende maandag om 15.30 in de Martinikerk, voorafgegaan door een cortège (de bekende optocht met toga’s en hoedjes) van hoogleraren vanaf het Academiegebouw. De alternatieve opening vindt plaats van 15.00 tot 17.00 uur in de Lutherse Kerk.