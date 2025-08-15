UMCG roept op na forse stijging geweldsincidenten: ‘Emoties mogen, maar agressie nooit’

Foto: UMCG

Agressie tegen zorgverleners is nooit acceptabel. Die boodschap plaatste het UMCG vrijdag op haar sociale media, naar aanleiding van een rondgang van NU.nl een dag eerder. Daaruit blijkt dat het aantal meldingen van agressie nog steeds flink stijgt. In het UMCG nam het aantal geweldsincidenten in het afgelopen jaar zelfs met vijftig procent toe.

Uit de rondgang blijkt dat het aantal meldingen in het UMCG in één jaar steeg van 170 naar 255. Ook andere ziekenhuizen zien meer incidenten. Zo kreeg het OLVG in Amsterdam vorig jaar zelfs te maken met 900 geweldsincidenten.

Vooral verbale agressie komt veel voor, maar ook fysieke incidenten gebeuren regelmatig. Lange wachttijden, personeelstekorten en hoogoplopende emoties bij patiënten dragen daar volgens de ziekenhuizen aan bij.

‘Personeel lijdt eronder’

In een reactie benadrukt het ziekenhuis dat emoties begrijpelijk zijn, maar dat agressie nooit mag: “Wij hebben er alle begrip voor dat de emoties bij patiënten en hun naasten soms hoog oplopen. Bijvoorbeeld doordat ze gespannen of verdrietig zijn, lang moeten wachten of meer verwachten dan er medisch gezien kan. Maar dat mag niet leiden tot het uitschelden van zorgverleners of hen schoppen, slaan of spugen.”

Volgens het UMCG lijdt het ziekenhuispersoneel wat met agressie te maken krijgt. Zowel van fysiek als verbaal geweld: “Dat kan enorme gevolgen hebben. Ze kunnen zich bijvoorbeeld niet meer concentreren, raken gestrest of worden zelfs ziek waardoor ze hun werk niet meer kunnen doen.”

Het UMCG liet donderdag aan NU weten dat het haar beleid rond geweld heeft aangescherpt en personeel nieuwe trainingen geeft om met agressie om te gaan. Ook het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat agressie een groot probleem is. Maar een landelijk agressiebeleid ontbreekt nog. De ziekenhuis stellen juist dat ze daar wel enorme behoefte aan hebben.