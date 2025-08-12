Uitbundige KEI-parade trekt door de binnenstad (foto’s)

Foto: Arend-Jan Wonink

Onder grote belangstelling is dinsdagavond de KEI-parade door de Groningse binnenstad getrokken. De parade bestond uit een uitbundige stoet van wagens en loopgroepen van studentenverenigingen en -organisaties.

“Tijdens de KEI-parade wordt de binnenstad echt een beetje op de kop gezet,” laat het KEI-bestuur weten. “De stoet begon op de Ossenmarkt en trok met veel kabaal door de straten. Daarbij werd er een route gevolgd via het centrum, via de Oosterstraat en Boteringestraat terug naar de Ossenmarkt.”

OOG-verslaggever Paul Blom vertelt dat het om een zeer levendige optocht ging. “Er waren veel deelnemers die in busjes, vrachtwagens en op skelters voorbij trokken. Ook waren er veel loopgroepen. Iedereen probeerde natuurlijk zo veel mogelijk op te vallen; de één maakte het nog uitbundiger dan de ander.”

De Kommissie Eerstejaars Introduktie (KEI) is maandag begonnen en duurt nog tot en met vrijdag, wanneer het wordt afgesloten met een groot eindfeest. Tijdens de KEI-week maken aanstaande studenten kennis met de stad Groningen.

De reportage over dit onderwerp wordt woensdag aan dit artikel gekoppeld.