Twee Groningers op concept-kandidatenlijst Volt voor Tweede Kamer

Foto: Jesse van Mulkom

Op de concept-kandidatenlijst voor Volt tijdens de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen staan de namen van twee Groningers. Over drie weken wordt tijdens een congres de definitieve lijst samengesteld.

Op plaats negentien van de lijst staat de 23-jarige Jesse van Mulkom uit de stad. Op plaats 45 is de naam van de 27-jarige Sjoerd Dirkson uit Groningen te vinden. De lijst wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter in de Tweede Kamer Laurens Dassen, die daarmee de beoogd lijsttrekker is. De partij heeft op dit moment twee zetels in de Tweede Kamer. Ook Kamerlid Marieke Koekkoek staat opnieuw op de lijst: op nummer twee. De top vijf bestaat verder uit Rens de Boer uit Amsterdam, Simone Ritzer uit Utrecht en Jeroen Princen uit Schiedam. Princen is overgestapt van de VVD naar Volt omdat hij naar eigen zeggen de liberalen ‘steeds rechtser’ zag worden.

Wat opvalt is dat de partij voor vernieuwing kiest: zes van de eerste tien kandidaten staan voor het eerst op de lijst. De gemiddelde leeftijd van de leden op de lijst is 37 jaar. “De lijst bevat mensen uit alle hoeken van de samenleving, die met hun inzichten willen toewerken naar een Nederland dat groen, sociaal en Europees is”, schrijft de partij op haar website. Volt maakt zich sterk voor een nauwere samenwerking in Europa en de komst van een Europees leger dat over vijf jaar uit zeker 250.000 militairen moet bestaan. Ook wil de partij een Europese energie-unie, waarbij er niet langer gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstoffen.

Uit de laatste zetelpeiling van EenVandaag/Verian kan Volt rekenen op twee Kamerzetels.