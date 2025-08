Twee festivals in één weekend: Happy Feelings en Club Voltaire

Muziekliefhebbers kunnen zaterdag hun hart ophalen: in de stad vinden twee festivals plaats. In de Graanfabriek aan de Helsinkistraat vindt het Happy Feelings Festival plaats, terwijl op het voormalige Suikerunieterrein Club Voltaire wordt gehouden.

Bij Bamboo Lodge aan de Suikerlaan vindt zaterdag de zomereditie van Club Voltaire plaats. Van 14:00 tot 23:00 uur zijn er optredens van house-, hard-house- en trance-dj’s op verschillende podia. “Helemaal uit Australië komt dj en producer Brent Honey naar Groningen”, laat de organisatie weten. “Met shows op grote festivals als Pitch en Intercell, sluit hij vanavond het programma af met een explosieve set. Verwacht een knallend einde!” Daarnaast zijn er optredens van Bouss & Nedir Nadar, Jaedi, Manon Schuurman en Yvar.

Het programma wordt afgetrapt door Joebe & Gurts. “Zij openen de dag met een speciale extended b2b-set. Hun relaxte, gelaagde sound is precies wat je nodig hebt om in de flow te komen aan het begin van een zomerse dag.” De vraag is echter hoe zomers het wordt: talrijke buien lijken zaterdag over te trekken. “Vanochtend wordt er neerslag verwacht, maar in de middag klaart het op. Mocht het toch gaan regenen, één podium is overdekt en we hebben meerdere maatregelen genomen om er weer een prachtige editie van te maken.” De editie van zaterdag organiseert Club Voltaire in samenwerking met Indruipen.

Happy Feelings Festival

In de Graanfabriek aan de Helsinkistraat vindt zaterdag het Happy Feelings Festival plaats. Van 14:00 tot middernacht zijn er diverse optredens. Hiermee krijgt het evenement van vorig jaar zomer een vervolg: “Na de enorme energie van onze vorige editie konden we niet wachten om weer terug te keren naar Groningen. Dit jaar wordt alles groter, beter en indrukwekkender dan ooit.” Optredens zijn er onder andere van Turfy Gang, Mr. Belt & Wezol, Maruwa, Ruze en Rozie. Daarmee richt de organisatie zich op de muziekstijlen pop, disco en house.