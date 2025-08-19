Twee doden in een week gevonden in woning aan Smaragdstraat

De hulpdiensten bij het pand aan de Smaragdstraat - Foto: 112 Groningen

In een woning aan de Smaragdstraat in Groningen zijn binnen vijf dagen twee doden gevonden. De politie onderzocht beide gevallen en zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. Toch zorgt het volgens het Dagblad van het Noorden voor onrust in de wijk.

Op zaterdag 9 augustus werd in het pand een overleden man gevonden. Hij zou al enkele dagen hebben gelegen. Vijf dagen later (afgelopen donderdag) werd in dezelfde woning opnieuw een lichaam gevonden, dit keer van een vrouw. Politie en ambulances rukten beide keren massaal uit. Volgens de politie is er geen verband tussen de twee overlijdens.

Het pand aan de Smaragdstraat biedt opvang aan mensen die het moeilijk hebben, zoals verslaafden en mensen met een beperking. Volgens buurtbewoners is er regelmatig sprake van overlast en een komen en gaan van mensen. De gemeente Groningen bevestigt dat het pand wordt verhuurd aan een particuliere zorginstantie. Vanwege eerdere meldingen over incidenten zijn er al gesprekken gevoerd met de eigenaar.