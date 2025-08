Twaalf dagen lang geen treinen naar Bad Nieuweschans door spoorwerkzaamheden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er van maandag 11 augustus tot en met vrijdag 22 augustus geen treinen tussen Zuidbroek en Bad Nieuweschans. Vervoersbedrijf Arriva zet bussen in.

Omdat het spoor buiten gebruik is, rijdt de stoptrein van Leeuwarden naar Groningen in deze periode niet door als sneltrein naar Winschoten. De trein stopt al bij station Groningen Europapark en rijdt vanaf daar weer terug naar Leeuwarden. De stoptrein vanuit Groningen rijdt niet verder dan Zuidbroek. “We zetten bussen in tussen de stations waar de treinen niet rijden,” laat Arriva weten. “In Zuidbroek en Scheemda vertrekken de bussen vanaf de voorzijde van het station. In Winschoten stopt de bus bij perron G&H op het busstation. In Bad Nieuweschans stoppen de bussen bij de bushalte ‘Bad Nieuweschans’.”

Arriva meldt dat de reis dertig minuten langer kan duren en dat bestaande aansluitingen niet gegarandeerd kunnen worden. Reizigers die gebruik willen maken van de treinvervangende bussen, moeten in het bezit zijn van een geldig vervoersbewijs.