Tuinen in Haren openen dit weekend de deuren voor het publiek

Diverse tuinen in Haren zijn dit weekend geopend voor het publiek. Het gaat om een initiatief van Groei & Bloei dat als doel heeft de belangstelling voor tuinen en planten te bevorderen.

Hoewel het landelijke ‘open tuinen weekend’ in juni plaatsvond, organiseren de regionale afdelingen van Groei & Bloei het hele jaar door activiteiten. Zo opent de afdeling Haren/Eelde dit weekend de tuinen van verschillende leden. Zo is bijvoorbeeld op zaterdag en zondag de bostuin van Jan en Tineke aan de Meerweg te bezoeken. Deze informele, landelijke tuin van ongeveer 3.000 vierkante meter kenmerkt zich door hakselpaden en een stobbenhoek met varens.

Ook de tuin van Marianne aan de Jachtlaan is het hele weekend open. Rondom haar huis ligt een grasveld dat wordt omzoomd door borders met bloeiende planten, struiken en grote bomen. Ook is er een grote rozenborder en een groentetuintje te bewonderen. En een andere tuin die te bezoeken is, is de halfwilde ‘Elzenburg’ van Nynke en Tjerk aan de Borgsingel. In dit tuinreservaat, met een vrij uitzicht naar achteren en vijf vijvers, is er volop ruimte voor vogels, bijen, vlinders en andere wilde dieren.

Alle tuineigenaren zijn aanwezig om de bezoekers meer te vertellen over hun planten. Een volledig overzicht van de deelnemende tuinen is te vinden op de website van Groei & Bloei.