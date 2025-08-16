Treinen rijden straks met 130 kilometer per uur naar Winschoten: “Per dag gaan er 1.200 flesjes water doorheen”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Over precies een week kunnen er weer treinen rijden naar Winschoten. Spoorbeheerder ProRail meldt dat de werkzaamheden aan het spoor op schema liggen, ondanks de tropische omstandigheden van de afgelopen dagen.

De werkzaamheden begonnen afgelopen maandag, waardoor er al de hele week geen treinen kunnen rijden tussen Zuidbroek en Bad Nieuweschans. ProRail vertelt: “We vernieuwen het spoor tussen Scheemda en Winschoten. Het spoor was na jaren trouwe dienst toe aan een grondige vernieuwing. Tijdens de werkzaamheden zijn er ook wissels omgelegd, overwegen aangepakt en is de ondergrond verstevigd. Dat laatste is belangrijk. Straks kunnen treinen hier met 130 kilometer per uur rijden, wat zorgt voor een verbeterde verbinding naar Duitsland.” Nu ligt de maximumsnelheid nog lager.

Het werk aan het spoor gaat gepaard met zware omstandigheden waarbij afgelopen dagen tropische temperaturen werden bereikt. “Het liefst hadden we een zwembad aangelegd om af te koelen. Tijdens de werkzaamheden gaan er wel 1.200 flesjes water per dag doorheen. Maar de warmte is niet de enige uitdaging. Ook de hoeveelheid werk die in twaalf dagen moet worden uitgevoerd op een kleine oppervlakte met veel machines en mensen is een opgave. Het gaat zeker om vijftig mensen per dienst van acht uur en dat twaalf dagen lang.”

Vanwege de werkzaamheden rijden er tot en met vrijdag 22 augustus geen treinen tussen Zuidbroek en Bad Nieuweschans. Omdat het spoor buiten gebruik is, rijdt de stoptrein van Leeuwarden naar Groningen in deze periode niet door als sneltrein naar Winschoten. De trein stopt bij station Groningen Europapark en rijdt vanaf daar weer terug naar Leeuwarden. De stoptrein vanuit Groningen rijdt niet verder dan Zuidbroek. “We zetten bussen in tussen de stations waar de treinen niet rijden,” laat Arriva weten. “In Zuidbroek en Scheemda vertrekken de bussen vanaf de voorzijde van het station. In Winschoten stopt de bus bij perron G&H op het busstation. In Bad Nieuweschans stoppen de bussen bij de bushalte ‘Bad Nieuweschans’.” Reizigers zijn ongeveer een half uur langer onderweg.